Calciomercato Juventus: l’incredibile incastro che può sbloccare l’uscita di Vlahovic. Il Milan potrebbe tornare a sorpresa sul serbo

Un colpo che sembra chiudere una porta, ma che in realtà ne lascia socchiusa un’altra. Come riportato oggi da Tuttosport, l’acquisto di Victor Boniface da parte del Milan sembra aver messo la parola fine alla lunga telenovela estiva per Dušan Vlahović. Eppure, a dieci giorni dalla chiusura del mercato, lo scenario non è così scontato. La chiave di tutto ha un nome e un cognome: Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, arrivato a gennaio per una cifra importante, non ha convinto del tutto Allegri e il suo entourage è stato informato: di fronte a un’offerta da 30 milioni, può partire. Un’eventualità che riaprirebbe clamorosamente la pista che porta al centravanti serbo.

Il corteggiamento del Milan a Vlahović è stato lungo e costante, ma si è sempre scontrato con un ostacolo insormontabile: i costi. Tra l’ingaggio fuori dai parametri rossoneri e le alte richieste della Juventus per il cartellino, l’affare non è mai decollato. Di fronte allo stallo, il DS Tare ha virato su Boniface. Ma se l’uscita di Gimenez dovesse concretizzarsi, il Diavolo si ritroverebbe con la liquidità necessaria per un ultimo, disperato assalto a Vlahović.

Nel frattempo, la Juventus lavora per costruire il suo futuro, un futuro in cui per il serbo sembra esserci sempre meno spazio. Il titolare designato è Jonathan David, e la dirigenza sta stringendo i tempi per chiudere il grande ritorno di Randal Kolo Muani. L’accordo di massima con il PSG è stato raggiunto sulla base di un’operazione da 55 milioni totali (10 di prestito oneroso più 45 di riscatto). L’ultimo nodo da sciogliere è la condizione per far scattare l’obbligo: la Juve lo vuole legare alla qualificazione in Champions, il PSG chiede garanzie più certe. La sensazione è che l’intesa si troverà a breve, lasciando Vlahović in una posizione sempre più marginale. Un “triangolo” di mercato che tiene tutti con il fiato sospeso: il futuro di tre grandi attaccanti si decide negli ultimi, incandescenti giorni di mercato.