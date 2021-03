Calciomercato Juventus, chi resta e chi parte? Ecco cosa sta succedendo

La Juventus pensa al mercato dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League. Tra conferme e partenze: ecco cosa sta succedendo

Situazione incerta in casa Juve dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions. I bianconeri ora devono fare i conti col mercato: tanti i giocatori incerti o addirittura in partenza. Tra quelli che non conoscono ancora il loro futuro ci sono Gigi Buffon e Giorgio Chiellini: i due devono decidere se ritirarsi o meno a fine stagione.

Come rivela Tuttosport, sono certi della permanenza Arthur, Bentancur, Bonucci, Chiesa, Cuadrado, Danilo, De Ligt, Kulusevski, McKennie e Szczesny. Incerti Buffon e Chiellini – come già sottolineato – ma anche Bernardeschi, demiral, Dragusin, Dybala, Morata, Rabiot e Ronaldo. In partenza invece Alex Sandro e Ramsey, oltre che Frabotta