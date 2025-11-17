Calciomercato Juventus, nuova idea per la difesa: Comolli pensa ad un suo ‘fedelissimo’ per rinforzare il reparto arretrato. I dettagli!

Calciomercato Juventus, Comolli pensa a Mawissa per rinforzare la difesa. Il classe 2005 del Monaco sta scalando le gerarchie. I dettagli

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo e la dirigenza bianconera sta già lavorando con decisione alle strategie per gennaio. Una delle priorità assolute è l’arrivo di un nuovo difensore centrale, esigenza resa evidente sia dall’infortunio di Gleison Bremer – che tornerà soltanto a dicembre con l’obiettivo di rientrare in tempo per la sfida contro il Napoli – sia dalla volontà di Luciano Spalletti di continuare a testare la difesa a quattro. Questo modulo richiede un numero più ampio di specialisti e la rosa attuale non offre sufficienti alternative.

Guidata dal nuovo Amministratore Delegato Damien Comolli e dal DS in pectore Marco Ottolini, la Juventus sta valutando diversi profili. L’ultima idea, riportata da Tuttosport, arriva dalla Ligue 1 e porta a un nome molto vicino a Comolli: Christian Mawissa, difensore classe 2005 attualmente al Monaco. Proprio l’AD bianconero lo aveva lanciato nel calcio professionistico ai tempi del Tolosa, seguendone la crescita anche dopo la cessione al club monegasco nel 2024. Ora, in pieno calciomercato Juventus, Mawissa torna un obiettivo concreto per rinforzare la retroguardia.

Il giovane centrale non è però l’unico nome sul taccuino. La Juventus monitora anche altri profili emergenti. Uno è Tiago Gabriel del Lecce, protagonista di un ottimo inizio di stagione in Serie A. Il suo dinamismo, l’aggressività e la conoscenza del campionato italiano lo rendono un’alternativa credibile. L’altra pista, affascinante quanto complessa, porta invece a un possibile ritorno: quello di Tarik Muharemović. Ceduto in estate al Sassuolo per 3 milioni, il difensore bosniaco sta vivendo una stagione esplosiva e il suo valore ha già superato i 20 milioni. La Juventus conserva però il 50% sulla futura rivendita, una leva che potrebbe trasformarsi in uno “sconto” strategico per riportarlo a Torino. La concorrenza è foltissima: Inter e diversi club inglesi stanno seguendo da vicino il giocatore.

Il calciomercato della Juventus di gennaio si preannuncia quindi molto attivo ma al tempo stesso prudente. La nuova linea societaria, basata su sostenibilità e contenimento dei costi, prevede che si inseguano soltanto occasioni vantaggiose senza operazioni rischiose. Mawissa rappresenta la scommessa personale di Comolli: giovane, futuribile e perfettamente in linea con la filosofia bianconera. L’urgenza di inserire un centrale resta concreta e la Juventus dovrà muoversi con tempismo per non perdere terreno.

Gennaio si avvicina e la caccia al nuovo difensore è ufficialmente aperta: il calciomercato della Juventus è pronto a entrare nella fase decisiva.