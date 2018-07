Cristiano Malgioglio Ronaldo, il web si scatena sul possibile nuovo acquisto della Juventus: valanga di meme sui social network con protagonista il fuoriclasse del Real Madrid

Cristiano Malgioglio Ronaldo, ecco il nuovo tormentone del web. Vi stiamo raccontando di minuto in minuto la trattativa tra Juventus e Real Madrid per Cristiano Ronaldo, con il fuoriclasse portoghese finito nel mirino dei bianconeri per lanciare l’assalto alla Champions League. Possibile affare da 100 milioni di euro, con Cr7 pronto a guadagnare 30 milioni di euro netti a stagione con l’ausilio di varie sponsorizzazioni, tra cui quella della Ferrari. Giuseppe Marotta non ha smentito e sono ore roventi…

Ma il popolo del web, oltre a esporsi sulla possibile fumata bianca della contrattazione, ha iniziato a pubblicare una valanga di meme con protagonista Cristiano… Malgioglio! Parliamo del noto artista italiano che recentemente è stato protagonista anche in ambito calcistico per il suo “endorsement”, più fisico che calcistico, per Mauro Icardi. Tra chi sostiene che la Juventus stia trattando il cantante e chi pubblica fotomontaggi quasi perfetti, ecco una carrellata di commenti sui social network