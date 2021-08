Calciomercato Juventus, domani il giorno giusto per Locatelli?

Sembra essere arrivata ormai al termine la telenovela tra Manuel Locatelli e la Juventus: ecco le ultime novità sull’affare

Sembra ormai arrivata alla naturale conseguenza la trattativa tra Manuel Locatelli e la Juventus: il centrocampista vuole solo i bianconeri e la società, con il Sassuolo, potrebbe incontrarsi dopo Ferragosto per l’ultima volta, decisiva.

Come riporta il Corriere dello Sport domani potrebbe essere già il giorno giusto per l’annuncio ufficiale del passaggio del centrocampista classe 1998 alla Juventus. Resta da sciogliere il nodo legato all’obbligo di riscatto ma non sembra destare problemi.

