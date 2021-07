Calciomercato Juventus, Florenzi opportunità? C’è anche l’Inter

Florenzi Juve: la decisione della Roma sul terzino. Le ultime novità legate al futuro del calciatore giallorosso

Da Campione d’Europa ad esubero alla Roma. Come riferito dal Corriere dello Sport, tra qualche giorno Alessandro Florenzi terminerà le vacanze post Euro 2020, ma non prenderà parte al ritiro dei giallorossi ad Algarve, restando al Fulvio Bernardini in attesa di trovare una nuova destinazione.

Florenzi si allenerà insieme agli altri esuberi, cercando una nuova destinazione (in Italia o all’estero) dopo la fine dell’esperienza al Psg. La Juve è stata accostata al terzino della Roma, così come l’Inter: attesi sviluppi nelle prossime settimane.