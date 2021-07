Calciomercato Juventus, ancora fumata nera per Locatelli

Locatelli Juve, ancora nessun accordo. Le ultime notizie sull’incontro avvenuto oggi tra i bianconeri e il Sassuolo

Secondo quanto riferito da Sky Sport, è andato in scena un nuovo incontro (il terzo) tra Juve e Sassuolo legato al futuro di Manuel Locatelli. Il centrocampista classe ’98 interessa ai bianconeri, ma ancora non è stato raggiunto l’accordo tra le due società.

Non c’è stato un passo avanti concreto per il trasferimento del giocatore a Torino. Locatelli, intanto, ha raggiunto il ritiro del Sassuolo, in attesa di conoscere quello che sarà il suo futuro.