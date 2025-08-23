Calciomercato Juventus: Kolo Muani a rischio. Si valutano questi due piani B per fornire a Tudor un attaccante alternativo a David

A dieci giorni dalla chiusura del calciomercato, la strada che porta Randal Kolo Muani alla Juventus si è fatta improvvisamente più ripida. Quella che sembrava una trattativa ben avviata con il Paris Saint-Germain ha subito un brusco rallentamento, mettendo a rischio il principale obiettivo estivo della dirigenza bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni, il club parigino ha deciso di forzare la mano, alzando la propria richiesta economica a una cifra che oscilla tra i 60 e i 70 milioni di euro.

Questa nuova valutazione rappresenta un ostacolo significativo, dato che l’offerta della Juventus si era assestata su un pacchetto complessivo da 50 milioni, strutturato tra un prestito oneroso e un obbligo di riscatto. La mossa del PSG sembra dettata dalla volontà di non registrare una minusvalenza su un giocatore pagato circa 90 milioni solo due anni fa. Nonostante la ferma volontà del giocatore di trasferirsi a Torino, al punto da aver già trovato un’intesa sull’ingaggio, la Juventus non intende partecipare ad aste e considera la nuova richiesta fuori dai propri parametri finanziari. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

L’operazione è di importanza strategica per il tecnico Igor Tudor, che ha identificato in Kolo Muani il profilo ideale per completare il suo attacco. La sua velocità, la capacità di agire su tutto il fronte offensivo e la freddezza in zona gol lo rendono perfetto per il sistema 3-4-2-1 del tecnico croato. Proprio per questo, la dirigenza sta valutando con estrema attenzione le prossime mosse. Se da un lato si cercherà di far leva sulla volontà del giocatore per convincere il PSG ad abbassare le pretese, dall’altro il club ha già iniziato a muoversi su fronti alternativi.

In questo scenario di incertezza, la Juventus ha avviato dei sondaggi esplorativi per due profili internazionali: Loïs Openda del Lipsia e Nicolas Jackson del Chelsea. Si tratta di attaccanti diversi ma ugualmente capaci di attaccare la profondità e garantire un buon bottino di reti. Al momento, rappresentano il piano B, ma potrebbero diventare obiettivi concreti se il muro alzato dal PSG per Kolo Muani non dovesse abbassarsi nei prossimi, decisivi giorni di mercato.