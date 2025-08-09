Calciomercato Juventus: qual è il vero ostacolo per il Kolo Muani bis

Calciomercato Juventus: qual è il vero problema per il ritorno di Kolo Muani. Ecco il reale ostacolo sulla strade che riporta il francese a Torino

La Juve tratta per Kolo Muani e spunta un nuovo club, ma il vero problema è un altro… La telenovela per l’attaccante francese continua, ma il mercato bianconero è bloccato da una situazione interna sempre più spinosa. Una partita a scacchi dove il tempo è l’avversario più infido. Come analizzato oggi da Tuttosport, il mercato della Juventus è una complessa ragnatela di trattative, dove ogni mossa è legata a un’altra in un gioco di attesa e strategia. Al centro di tutto, ci sono i destini incrociati di due attaccanti: Randal Kolo Muani, il prescelto per l’attacco di Tudor, e Dušan Vlahović, il costoso esubero che blocca ogni operazione in entrata.

Per il francese, il tempo è un alleato. Kolo Muani è di fatto un separato in casa al Paris Saint-Germain: non si allena con il gruppo e non sarà convocato per la Supercoppa Europea. Questa situazione irrita il club parigino, che vorrebbe chiudere in fretta, ma mette la Juventus in una posizione di vantaggio nonostante ci sia un interessamento da parte del Newcastle che potrebbe infastidire la vicenda. Forte della volontà del giocatore di tornare a Torino, il DG Comolli può «tirare la corda» sulle sue posizioni. La trattativa è bloccata sulla formula: il PSG chiede la certezza di incassare circa 57 milioni, mentre la Juve spinge per un prestito con obbligo di riscatto condizionato a obiettivi difficili. L’ultima offerta bianconera, un totale di 45 milioni, non ha ancora sbloccato la situazione, ma più il tempo passa, più la posizione della Juve si rafforza.

Per Vlahović, invece, il tempo è un nemico. Con un contratto da 12 milioni netti in scadenza nel 2026, il rischio di replicare un “caso Chiesa” e di perderlo a zero è altissimo. Il Milan resta alla finestra, sperando in un saldo di fine mercato, mentre le piste estere, come quella del Newcastle, non decollano. Nel frattempo, la squadra si prepara ai test di lusso contro Borussia Dortmund e Atalanta, amichevoli che, come sottolinea il Corriere dello Sport, serviranno a Tudor per valutare i giocatori in bilico e dare indicazioni definitive sul mercato. La Juve è un cantiere aperto, prigioniero di un domino che solo il tempo potrà sbloccare.