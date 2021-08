Calciomercato Juventus: Locatelli è impaziente. Indizio sui social

Manuel Locatelli confida nell’incontro di domani tra Juve e Sassuolo. L’indizio del centrocampista sui social non lascia dubbi

Sarà domani l’incontro tra Juve e Sassuolo per discutere della trattativa per arrivare a Manuel Locatelli. La dirigenza bianconera è pronta a formulare una nuova offerta per arrivare al centrocampista italiano.

Intanto Locatelli, tramite i suoi profili social, si mostra confidente che domani sia la giornata giusta. Il suo messaggio che suona come un indizio: «Energie positive».

