I rapporti tra Juventus e Mendes sono ottimi dopo l’arrivo di Ronaldo: Paratici sfrutterà il noto agente per arrivare a Ruben Neves, De Gea e James Rodriguez

Dopo gli affari estivi con Mendes, che ha portato alla Juventus, prima, Cancelo e, poi, Ronaldo, Paratici tra la sessione di gennaio e di luglio vuole concludere nuovamente alcune operazioni con il potente agente portoghese. Sul taccuino del ds bianconero, in particolare, c’è quello di Ruben Neves, giovane centrocampista in forza al Wolverhampton, molto abile in impostazione e con il vizietto del gol.

Non solo, perché con Mendes, pochi giorni fa a Milano, Paratici ha fatto il punto su altre due situazioni gestite dal noto procuratore: De Gea, che non rinnoverà il contratto in scadenza con il Manchester United, e James Rodriguez, trequartista colombiano che non sarà riscattato dal Bayern Monaco e tornerà al Real Madrid.