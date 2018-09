Rabiot, Liverpool defilato: Juventus e Milan alla finestra

Calciomercato Psg, top club europei sulle tracce di Adrien Rabiot: in scadenza di contratto, il centrocampista è nel mirino di Juventus e Milan

E’ tutto da scrivere il futuro di Adrien Rabiot. Accostato a numerosi top club nel corso della sessione di mercato estivo, il centrocampista è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e per il momento non è stato raggiunto l’accordo per il prolungamento. E dall’Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti…

Secondo il Liverpool Echo si profila una sfida tutta italiana: Juventus e Milan sono alla finestra per il classe 1995, uscito invece dai radar del Liverpool di Jurgen Klopp. Dopo aver monitorato a lungo la sua situazione, i Reds sembrano aver cambiato obiettivi per la mediana.