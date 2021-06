Calciomercato Juventus: Milenkovic il nome chiesto da Allegri per rinforzare la difesa

Sarebbe quello di Nikola Milenkovic il nome che è uscito dalla riunione di ieri tra Allegri e la società Juventus. Le ultime sul difensore

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel vertice di mercato svoltosi ieri alla Continassa tra Allegri e la dirigenza si è parlato di un rinforzo in difesa e il primo nome sul taccuino è quello di Nikola Milenkovic, pilastro della Fiorentina.

Giovane, poco costoso e già pronto per la Serie A: l’ideale per completare il reparto che non necessita di grandi correzioni. Milenkovic potrebbe sostituire Demiral, sempre al centro di voci di mercato. Una decina di milioni di euro per convincere la Viola a lasciarlo partire, anche se il neo allenatore Gattuso proverà a trattenerlo.