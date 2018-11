Benatia è scontento della sua situazione: la Juve potrebbe cederlo a gennaio e investire sul giovane De Ligt dell’Ajax

I recenti malumori di Benatia sul suo scarso utilizzo non avranno fatto piacere alla dirigenza della Juventus, ma possono portare a nuove svolte di calciomercato. Non è un segreto, infatti, che il centrale marocchino, già in estate, fosse cercato da diverse squadre tra cui anche il Marsiglia. Una sua cessione, già nel mercato invernale, potrebbe convincere Paratici a fiondarsi da subito sul giovane dell’Ajax, De Ligt, il cui costo, però, si aggira tra i 40 e i 50 milioni. Avendo Rugani e Barzagli pronti a subentrare a Bonucci e Chiellini, l’idea degli uomini mercato bianconeri è quella di assicurarsi uno dei massimi talenti europei per farlo crescere alle spalle dei propri senatori: nell’operazione avrà un ruolo fondamentale Mino Raiola, agente anche di Pogba e molto vicino a Nedved.