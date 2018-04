Marino consiglia la Juventus: «Vendi Higuain e prendi Cavani!»

Via Gonzalo Higuain e dentro Edinson Cavani, questo il consiglio di Pierpaolo Marino alla Juventus: le parole del direttore sportivo

Juventus al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, rebus in attacco. I bianconeri cercano un profilo per fare il salto di qualità e, ai microfoni di Rai Sport, il direttore sportivo Pierpaolo Marino ha commentato: «Si parla molto del possibile arrivo di Morata alla Juventus. Se fossi la Juventus e cercassi un centravanti, io sacrificherei Higuain e prenderei Cavani».

Continua Pierpaolo Marino, cercando di spiegare il suo consiglio: «In questo modo riuscirei a potenziare la squadra in modo da essere competitivi anche in Europa». Anche perchè lo spagnolo non è una garanzia secondo l’ex diesse del Napoli: «Morata non può essere il sostituto di Higuain: può essere una alternativa a Dybala e Higuain. E’ un classe 1992 e non ha segnato molti gol in stagione. Se ha giocato e segnato così poco allora è un problema: per questo motivo punterei sul Matador».