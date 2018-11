Pogba torna all’Allianz Stadium: per rivederlo in futuro i dirigenti juventini sono pronti all’assalto del centrocampista francese

Questa sera Pogba tornerà, per la prima volta da avversario, in quella che per anni è stata casa sua: l’Allianz Stadium. Qui i tifosi bianconeri lo hanno amato e hanno gioito per i suoi gol capolavoro. Non c’è dubbio che il centrocampista francese verrà accolto nel migliore dei modi e chissà se in futuro non farà ritorno alla Juventus. Gli uomini mercato della Continassa, infatti, rimangono in pressing sul giocatore dei Red Devils e mantengono vivi i contatti con il suo agente, Mino Raiola. I rapporti tra i due club, inoltre, sono ottimi e se gli inglesi la prossima estate si ripresentassero per Alex Sandro, probabilmente la Juve starebbe ad ascoltare per facilitare l’assalto a Pogba. Lo stesso discorso vale per Benatia, che ha mostrato insofferenza per il poco utilizzo e su cui il Manchester United potrebbe chiedere informazioni.