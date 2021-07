Calciomercato Juventus, il Santos ha un presunto accordo: le ultime

Calciomercato Juventus, il Santos si appella a un presunto accordo. Ecco cosa succede nella corsa al talento brasiliano

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juve ha trovato un accordo totale con l’entourage di Kaio Jorge, tutelandosi circa l’approdo del brasiliano a Torino. Nella peggiore delle ipotesi, l’attaccante dovrebbe arrivare in bianconero a gennaio 2022, ma le parti sono al lavoro per anticipare l’atterraggio in Italia.

La Juventus offrirebbe al Santos 2-2.5 milioni di euro bonus inclusi, mentre il club brasiliano chiederebbe almeno il doppio. Per farlo, potrebbe appellarsi ad un presunto accordo col giocatore di prolungamento del suo contratto di altri due anni, opzione però non riconoscibile eventualmente dalla FIFA, perché per un minorenne un contratto non può durare oltre i tre anni. La posizione della Juve è chiara: prendere o lasciare.

