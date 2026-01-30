Calciomercato Juventus: muro Kolo Muani, torna di moda Zirkzee, suggestione Benzema. Intrecci e sorprese per l’attacco!

Calciomercato Juventus: la situazione relativa all’arrivo di un nuovo attaccante in casa bianconera. Cosa sta succedendo e i nomi in ballo

Il cronometro corre inesorabile e in casa Juventus l’atmosfera si fa elettrica. Mancano esattamente quattro giorni al gong finale della sessione invernale e la dirigenza bianconera si trova avvolta in un complicato stallo di mercato. Luciano Spalletti non ha ancora ricevuto il tanto atteso regalo. La missione è complessa: la rosa dei nomi si è ristretta e il margine di errore è zero. Si lavora senza tregua per il colpo al fotofinish, ma le difficoltà non mancano.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Kolo Muani: il muro del Tottenham e il fattore Frank

La pista principale, quella che porta al ritorno di Randal Kolo Muani, ha subito una brusca frenata. Nonostante l’ottimismo dei giorni scorsi, il Tottenham ha alzato nuovamente il muro. Il tecnico degli Spurs, Thomas Frank, considera il proprio parco attaccanti troppo corto e non ha intenzione di liberare il francese senza avere in mano un sostituto all’altezza. La titolarità di Kolo Muani nella sfida decisiva di Champions League contro l’Eintracht non è stata casuale. Tuttavia, la Juve non molla la presa: l’obiettivo è fare leva sulla volontà del calciatore, che tornerebbe volentieri a Torino, per forzare la mano in questo sprint finale.

Zirkzee: l’assist dagli agenti e il precedente Douglas Luiz

Se la via per Londra è in salita, quella per Manchester resta apertissima. Il “Piano B” di lusso è Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, ex gioiello del Bologna, sta vivendo un 2026 da incubo: appena 71 minuti giocati. Neanche l’arrivo in panchina di Michael Carrick (subentrato dopo l’esonero di Amorim) ha migliorato la sua situazione ai Red Devils. La Juve lavora a un prestito con opzione di riscatto, forte di un asso nella manica: gli ottimi rapporti con l’entourage del giocatore, lo stesso che ha curato recentemente il passaggio di Douglas Luiz all’Aston Villa.

Le alternative: Duran e il sogno Benzema

Sullo sfondo, il DS Marco Ottolini tiene vive due piste alternative. La prima porta in Turchia, a Jhon Duran: attaccante 22enne del Fenerbahce (ex Aston Villa), sondato durante il blitz a Istanbul per En-Nesyri. La seconda, rilanciata da Tuttosport, è una suggestione clamorosa: Karim Benzema. Il fuoriclasse francese ha rotto con l’Al-Ittihad, autoescludendosi dalla rosa. Se dovesse liberarsi a zero, diventerebbe l’occasione last-minute più affascinante per chiudere il cerchio.