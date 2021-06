Calciomercato Juventus, Ramsey: è già finita? «Farò di tutto per andare...»

Aaron Ramsey lascia la Juve? La confessione del centrocampista gallese non lascia più dubbi. Ecco le sue parole

Arrivano nuove rivelazioni pronunciate da Aaron Ramsey dal ritiro del Galles. Dopo le prime anticipazioni di ieri, l’edizione odierna di Repubblica ha riportato integralmente quanto detto dal centrocampista della Juve.

«Le ultime due stagioni (alla Juve ndr) sono stati molto difficili, frustranti, non solo punto di vista fisico. Ci sono stati fattori e cambiamenti ai quali non ero abituato. In nazionale invece sono contento di avere un team che mi segue passo passo: mi capiscono, sanno di cosa ho bisogno e anche di cosa ha bisogno il mio fisico. Purtroppo a volte le squadre continuano a funzionare sempre in un certo modo, anche quando un calciatore avrebbe bisogno di più attenzione… almeno adesso ho le persone giuste intorno a me e poi farò di tutto per tornare in un posto dove possa sentirmi di nuovo bene e avere fiducia».

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Parole che profumano d’addio. Secondo il Corriere della Sera, West Ham e Crystal Palace si sarebbero mosse per il suo acquisto, non incontrando però il gradimento del giocatore. Nessuna conferma, al momento, sul ritorno all’Arsenal.