Continuano le voci di mercato relative alla Juve e a Pogba: i bianconeri proveranno a battere la concorrenza di Barcellona e Psg

I tifosi juventini ormai ci sperano: il ritorno di Pogba in bianconero è un tema sempre più d’attualità. A favorire questo discorso di mercato, oltre alla volontà dei bianconeri di riportarlo a Torino, c’è anche una certa disponibilità del Manchester United ad ascoltare le offerte. I Red Devils, infatti, hanno capito che sarebbe svantaggioso trattenere un calciatore controvoglia: questo, però, non significa automaticamente che Pogba arriverà alla Juventus. Sul centrocampista francese, infatti, ci sono anche Barcellona e Psg, ma i bianconeri vorrebbero anticipare la concorrenza, imbastendo l’operazione a gennaio: Pogba potrebbe arrivare subito in prestito con obbligo di riscatto, anche alto, oppure il Polpo potrebbe arrivare a titolo definitivo, ma in questo caso i bianconeri non vogliono spendere cifre folli.