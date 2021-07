Calciomercato Juventus, Sarri tenta Rugani? Le ultime

Il futuro di Rugani alla Juve è ancora da decifrare. Un ex bianconero vorrebbe riavere a disposizione il suo pupillo

La permanenza di Rugani alla Juve è in bilico. Il difensore bianconero, che oggi compie 27 anni, è finito nel mirino della Lazio.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex allenatore della Juve Maurizio Sarri avrebbe individuato in Rugani il rinforzo giusto per la sua squadra. La trattativa per il pupillo di Sarri fin dai tempi dell’Empoli, comunque, non è ancora partita.

