Calciomercato Juventus: Savona vicino al Nottingham Forest? Ore decisive per la trattativa e quell’incastro di mercato…

La Juventus è al lavoro per definire le ultime operazioni in uscita, passaggio cruciale per sbloccare nuovi innesti in vista della stagione. Tra i nomi più caldi figura quello di Nicolò Savona, terzino sinistro classe 2003 cresciuto nel vivaio bianconero, giocatore duttile capace di agire sia in difesa che a tutta fascia.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Nottingham Forest, club di Premier League, ha intensificato i contatti nelle ultime ore, spingendosi con un’offerta tra i 16 e i 18 milioni di euro, cifra vicina alla valutazione fissata dalla dirigenza juventina.

La posizione della Juventus

La strategia di mercato della Juventus è chiara: Savona non è considerato in uscita a tutti i costi, ma davanti a una proposta economicamente rilevante il club è pronto a valutare la cessione. Nelle scorse settimane anche il Newcastle United aveva manifestato interesse, ma il Nottingham appare oggi la società più determinata a chiudere l’operazione.

Il profilo del giocatore

Savona è un esterno moderno, dotato di buona spinta offensiva e capacità di copertura. Dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box negli ultimi mesi, è rientrato in gruppo e rappresenta una valida alternativa per il tecnico Igor Tudor, allenatore croato noto per il suo calcio aggressivo e verticale. La possibile plusvalenza derivante dalla sua cessione, unita alla chance di reinvestire sul mercato, spinge però la società a considerare seriamente l’addio.

Impatto sul mercato in entrata

La partenza di Savona, insieme a quella dell’attaccante argentino Nico Gonzalez, potrebbe finanziare l’arrivo di Edon Zhegrova, esterno offensivo kosovaro del Lille già d’accordo con la Juventus per un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. L’obiettivo è rinforzare un reparto offensivo che necessita di maggiore qualità e imprevedibilità.

Attesa per la chiusura

I contatti tra Juventus e Nottingham Forest proseguono e cresce la fiducia per una fumata bianca a breve. Savona sembra sempre più vicino alla Premier League e il club inglese è pronto a dare l’accelerata decisiva. Le prossime ore potrebbero essere determinanti per definire un’operazione che, oltre a segnare l’addio di un talento del vivaio, potrebbe aprire la strada agli ultimi colpi di mercato bianconeri.