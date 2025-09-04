Calciomercato Juventus: col rinnovo lo stipendio di Yildiz salirà fino a questa cifra. Il turco sta per essere blindato fino al 2030

La Juventus continua la sua politica di valorizzazione dei giovani talenti e mette a segno un colpo fondamentale per il futuro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero è pronto a blindare il suo gioiello, Kenan Yildiz, con un rinnovo del contratto fino al 2030. L’accordo non è solo una dimostrazione di fiducia, ma una vera e propria investitura: lo stipendio del talento turco salirà fino a 5 milioni di euro a stagione, una cifra da top player che lo proietta tra i punti di riferimento della squadra.

Arrivato a parametro zero dopo la fine del suo rapporto con il Bayern Monaco, Yildiz, classe 2005, ha bruciato le tappe, impressionando fin da subito per tecnica, visione di gioco e una personalità fuori dal comune. La scorsa stagione è stata quella della sua consacrazione in prima squadra, dove si è affermato come uno dei pilastri del progetto tecnico di Igor Tudor, mostrando una maturità e una capacità di leggere le partite straordinarie per la sua età.

La sua importanza per la squadra è amplificata dalla sua duttilità tattica. Yildiz può agire sia come attaccante che come trequartista, garantendo allo staff tecnico preziose alternative e imprevedibilità. A queste doti offensive, il giovane turco abbina un’inaspettata efficacia nella fase di interdizione, rendendolo un giocatore moderno e completo. Queste qualità hanno convinto la dirigenza a premiarlo con un contratto a lungo termine, allontanando le sirene dei top club europei.

Questo rinnovo, tuttavia, va oltre il singolo giocatore. Rappresenta un segnale forte e chiaro inviato dalla Juventus: il futuro si costruisce valorizzando i talenti cresciuti in casa. Con questa mossa, Kenan Yildiz non è più solo una promessa, ma si candida a diventare uno dei protagonisti della prossima decade bianconera, un simbolo di qualità, ambizione e continuità su cui fondare un nuovo ciclo di successi.