Calciomercato Juventus, Vlahovic di nuovo in vendita a gennaio: i due club interessati all’attaccante serbo in scadenza nel 2026

Un passo avanti e due indietro, come nel Gioco dell’Oca. In casa Juventus, la gestione degli attaccanti si è trasformata in un rebus complesso, costringendo il club e il tecnico Igor Tudor a un clamoroso ritorno al punto di partenza. Le gerarchie estive, che vedevano Jonathan David come nuovo titolare e Dušan Vlahović come partente designato, sono state ribaltate dai gol a raffica del serbo, ma solo dalla panchina. Ora, dopo il deludente pareggio di Verona, la società ha deciso di resettare tutto: Vlahović torna a essere il “super-sub”, l’alternativa di lusso.

La decisione non è solo tecnica, ma strategica e finanziaria. Sebbene Vlahović si sia dimostrato un’arma letale a partita in corso, il club non ha cambiato idea sul suo futuro: a gennaio, sarà di nuovo sul mercato. La Juventus deve proteggere i cospicui investimenti fatti in estate per David e Loïs Openda (un affare che sfiora i 50 milioni) e, allo stesso tempo, liberarsi dell’enorme ingaggio del serbo, che quest’anno tocca i 12 milioni di euro. L’obiettivo è riuscire a gennaio dove si è fallito in estate: trovare un acquirente, con la Premier League (Chelsea e Manchester United su tutti) sempre in prima fila.

La scelta di Tudor è una conseguenza diretta di questa linea. Il tecnico si è convinto che Vlahović renda al massimo quando è spinto dall’orgoglio e dalla voglia di smentire le scelte iniziali. Le uniche due volte in cui è partito titolare ha deluso, mentre ha lasciato il segno quasi ogni volta che è subentrato. Per questo, la maglia da titolare tornerà sulle spalle di David, con Openda a insidiarlo.

Vlahović avrà tre mesi per mettersi in mostra, per segnare gol pesanti e attirare le offerte che la Juventus attende con ansia. Un paradosso continuo: il giocatore più decisivo è anche quello che il club vuole vendere di più. La Vecchia Signora si affida al suo bomber a tempo determinato, sperando che le sue prodezze possano servire a tutta la squadra e, soprattutto, a garantirgli un addio dorato.