Calciomercato Lazio, Correa via? Lotito ha una speranza

Calciomercato Lazio: Joaquin Correa potrebbe lasciare i biancocelesti questa estate, il presidente Lotito avrebbe una speranza

Il grande sacrificato in casa Lazio potrebbe essere Joaquin Correa. L’argentino potrebbe salutare il club biancoceleste per due motivi: incompatibilità tattica con le idee di Sarri e bisogno di far cassa per poi reinvestire. Lotito, come rivela Sportitalia, ha una speranza.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24

Il presidente vorrebbe cederlo a più di 20 milioni, cifra di valutazione attuale. Per riuscirci spera che il Tucu faccia una buona Copa America.