Calciomercato Lazio: due difensori per Sarri, pronto un derby con la Roma per un ex Bayern

La Lazio sonda il terreno per due difensori, uno ha giocato nel nostro campionato e potrebbe aprirsi un derby di mercato con la Roma

Novità in difesa per la Lazio. I biancocelesti in estate potrebbero salutare Radu che Inzaghi si vorrebbe portare all’Inter, Luiz felipe non convince per i continui infortuni e allora si guarda al mercato.

Un’opportunità potrebbe essere Nikola Maksimovic, in uscita dal Napoli dopo la scadenza del contratto. L’alternativa, più complessa si chiama Jerome Boateng. Anche in questo caso si tratterebbe di un arrivo a costo zero per quanto riguarda il cartellino, ma potrebbe aprirsi un vero e proprio derby di mercato visto che sulle tracce dell’ex Bayern Monaco c’è anche la Roma.