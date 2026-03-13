Calciomercato Lazio: il futuro di Gila resta un rebus. In estate potrebbe verificarsi questo scenario, novità importanti

Calciomercato Lazio: il futuro di Gila potrebbe andare in questa direzione in vista dell’estate. Lo scenario aggiornato

Quando Mario Gila è sbarcato nella Capitale, in pochi avrebbero scommesso su un suo impatto così rapido e determinante. Oggi, a distanza di tempo, è un punto di forza inamovibile per Maurizio Sarri. Con costanza e determinazione, il giocatore ha scalato le gerarchie passando da “signor nessuno” a elemento imprescindibile, guadagnandosi sul campo i gradi di “capitano silenzioso”, capace di guidare il reparto arretrato con straordinaria autorevolezza.

La prova totale contro il Sassuolo e i dati statistici

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, dopo un periodo di appannamento dettato da problemi fisici, il miglior Gila è tornato a dominare contro il Sassuolo. Una prestazione da manuale in entrambe le fasi: sua la palla rubata a Moro, trasformata in una nitida occasione da rete che Gustav Isaksen non è riuscito a concretizzare con un pallonetto.

A certificare la sua leadership sono gli impressionanti dati statistici accumulati in 25 presenze:

4091 metri percorsi palla al piede.

percorsi palla al piede. 112 palloni recuperati.

recuperati. 51 duelli aerei vinti.

vinti. 28 contrasti vinti.

Il big match contro il Milan e gli scenari futuri

Il prossimo banco di prova è severissimo: il Milan. Il tecnico laziale si aspetta una gara solida dallo spagnolo che, insieme a Adam Marusic e Danilo Cataldi, avrà il difficile compito di arginare le fiammate di Rafael Leão e l’intelligenza tattica di Christian Pulisic.

Parallelamente, il nome di Gila accende il mercato. Con un contratto in scadenza nel 2027 e contatti per il rinnovo finora solo interlocutori, il giocatore è diventato molto appetibile. Milan e Inter fiutano il colpo in Italia, mentre dalla Spagna si registra l’interesse dell’Atletico Madrid. Il giocatore predica calma e concentrazione sul campo, ma il suo futuro resta in bilico, con il Real Madrid alla finestra: i Blancos detengono infatti il 50% sulla futura rivendita.