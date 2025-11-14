Calciomercato Lazio, Gila pronto a lasciare i biancocelesti? Due squadre vogliono acquistarlo il prima possibile

Calciomercato Lazio: derby milanese per Gila tra Inter e Milan. La situazione attuale è chiara

Il calciomercato Lazio entra nel vivo con un duello tutto milanese per un giovane talento pronto a lasciare il segno. Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, è al centro di un interesse concreto da parte di Milan e Inter, che potrebbero sfidarsi non solo sul campo, ma anche sul fronte degli acquisti. Il centrale, attualmente in forza alla Lazio, ha attirato le attenzioni delle due big meneghine grazie al suo mix di esperienza in Serie A e potenziale di crescita.

Gila, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid prima di approdare alla Lazio, si è rapidamente imposto come un difensore roccioso e tecnicamente valido. Il club biancoceleste ha creduto nelle sue qualità, investendo sul giocatore per costruire una linea difensiva solida e proiettata al futuro. Ora, con l’interesse di Milan e Inter, il calciomercato Lazio potrebbe vivere uno dei momenti più frenetici della sessione invernale.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Milan sarebbe la società più attiva sul fronte Gila. A spingere per l’acquisto è Igli Tare, ex bandiera della Lazio e da poco inserito nell’area tecnica rossonera. Tare conosce perfettamente l’ambiente laziale e sa valutare le qualità del difensore, considerandolo il rinforzo ideale per completare la retroguardia del Diavolo. Il pressing del Milan è dunque concreto, con trattative già avviate e la volontà di chiudere l’affare nei prossimi giorni.

L’Inter, però, non intende restare a guardare. Anche i nerazzurri hanno inserito Gila nella lista dei potenziali rinforzi, pronti a presentare un’offerta significativa alla Lazio. La proposta iniziale, secondo fonti vicine al club, potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, ma la trattativa appare tutt’altro che semplice. La Lazio, infatti, valuta il giocatore molto più alto, consapevole del talento e dell’importanza di Gila per il futuro del club.

Il calciomercato Lazio rischia quindi di trasformarsi in un vero e proprio derby tra Milan e Inter, con la società capitolina pronta a massimizzare il ritorno economico dalla cessione. L’obiettivo della Lazio è scatenare un’asta tra le due società milanesi, assicurandosi la migliore offerta possibile per un elemento che ha dimostrato affidabilità e prospettiva.

Resta da capire quale sarà l’esito del confronto tra le due milanesi, ma una cosa è certa: Mario Gila è destinato a essere uno dei protagonisti di questo calciomercato Lazio, capace di animare le trattative e attirare i riflettori sulle strategie dei club di Serie A.

LEGGI ANCHE: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A