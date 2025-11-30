Calciomercato Lazio, ecco le ultime novità riguardante Gigot. Lascerà i biancocelesti a gennaio?

Calciomercato Lazio, ecco le ultime novità riguardante il futuro di Gigot! Lascerà i biancocelesti il giocatore?

Il tema del Calciomercato Lazio torna al centro dell’attenzione a causa della situazione del francese Giogot, reduce da un lungo infortunio alla caviglia. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giocatore sta seguendo un percorso di riabilitazione che procede lentamente, complice la delicatezza dell’infortunio. Questo rallentamento mette in difficoltà la società, che sperava di poter monetizzare sull’investimento fatto in estate.

La prima strategia valutata dalla Lazio resta la cessione del giocatore. In ottica di Calciomercato Lazio, l’obiettivo principale è evitare di perdere i 4,489 milioni di euro spesi per l’acquisto di Giogot. Tuttavia, la lunga assenza dai campi rende complicata la ricerca di acquirenti: pochi club sono disposti a puntare su un giocatore ancora in fase di recupero e con un minutaggio limitato. La delicatezza fisica del francese rappresenta dunque il principale ostacolo per una trattativa, obbligando la dirigenza a ponderare ogni opzione con attenzione.

Se non dovesse concretizzarsi alcuna offerta convincente, Giogot rimarrà a Roma e sarà valutato attentamente da Maurizio Sarri nella seconda parte della stagione. L’allenatore avrà il compito di monitorarne le condizioni fisiche e decidere se inserirlo gradualmente nel gruppo, sfruttando la sua esperienza senza forzare il rientro. La gestione del minutaggio sarà fondamentale per preservare la caviglia e garantire un contributo utile alla squadra, evitando rischi inutili per la stagione in corso.

Il caso Giogot è emblematico per il Calciomercato Lazio, che deve bilanciare esigenze economiche e obiettivi sportivi. La società vuole tutelare l’investimento senza compromettere la competitività della squadra. Nei prossimi mesi sarà quindi cruciale capire se il francese potrà essere reintegrato efficacemente in Serie A o se sarà necessario trovare una soluzione alternativa sul mercato.

In ogni caso, il dossier resta aperto e rappresenta un banco di prova per la dirigenza: le scelte sul futuro di Giogot determineranno non solo il bilancio economico del club, ma anche le possibilità di rinforzo della rosa nella seconda parte della stagione.

