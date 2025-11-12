Calciomercato Lazio, Noslin lascia i biancocelesti? Spunta una nuova indiscrezione sul mercato - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: Noslin nel mirino del Torino, Baroni pronto a tentare un nuovo affondo

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo in vista della sessione invernale, e uno dei nomi destinati a far discutere è quello di Tijjani Noslin. L’attaccante olandese, arrivato la scorsa estate dal Verona per circa 18 milioni di euro, non è riuscito finora a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra di Maurizio Sarri, e il suo futuro nella Capitale appare sempre più incerto.

Secondo quanto trapela dall’ambiente granata, il Torino di Marco Baroni sarebbe tornato con forza sul giocatore. L’allenatore conosce Noslin molto bene, avendolo già allenato sia ai tempi del Verona che nel suo breve periodo alla Lazio, e lo considera un elemento ideale per rinforzare il reparto offensivo. Già durante il mercato estivo, Baroni aveva provato a convincere Lotito con la proposta di un prestito con diritto di riscatto, ma il club biancoceleste aveva rifiutato l’offerta, deciso a puntare sul ragazzo come alternativa importante in attacco.

Ora, però, la situazione sembra diversa. Dopo alcuni mesi di alti e bassi e un minutaggio ridotto, Noslin potrebbe lasciare la Lazio già a gennaio. Il Torino, che cerca un giocatore in grado di abbinare forza fisica e velocità, rappresenta una destinazione gradita al giocatore, desideroso di ritrovare continuità e fiducia.

Sul fronte Calciomercato Lazio, la dirigenza biancoceleste valuta la possibilità di aprire a un prestito con obbligo di riscatto, così da liberare spazio salariale e generare risorse per nuovi investimenti. L’obiettivo del club capitolino è quello di chiudere alcune cessioni mirate per finanziare un innesto offensivo di maggiore esperienza, che possa garantire un contributo immediato a Sarri nella seconda parte di stagione.

Baroni, dal canto suo, spinge per riabbracciare un giocatore che conosce perfettamente e che ritiene possa integrarsi rapidamente nei suoi schemi. Le prossime settimane saranno decisive, ma è ormai chiaro che Noslin rappresenta uno dei dossier più caldi del Calciomercato Lazio. Un nuovo capitolo della sua carriera potrebbe aprirsi presto, e Torino sembra pronta ad accoglierlo a braccia aperte.

