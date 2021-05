Calciomercato Lazio: nuovo nome dalla Turchia. Jolly Muriqi

Calciomercato Lazio, l’ultimo nome per l’estate biancoceleste è Tufan: la società può inserire Muriqi nella trattativa

Muriqi potrebbe tornare al Fenerbahce, ma stavolta come contropartita. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Turchia, lanciata dal portale locale Ajansspor: la Lazio avrebbe messo gli occhi su Ozan Tufan, centrocampista anche della Nazionale. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2023 e sogna il salto di carriera nel calcio europeo, dopo esser diventato uno dei punti cardine della squadra (10 assist e 6 reti in questa stagione).

Stando a quanto riferito da Ajansspor, la società biancoceleste sarebbe pronta ad aprire una trattativa inserendo proprio Muriqi nell’operazione. Tre sarebbero le offerte avanzate:

cinque milioni e il cartellino dell’attaccante (per l’acquisto di Tufan a titolo definitivo);

15 milioni e il prestito annuale di Muriqi

16 milioni e il prestito oneroso di Muriqi (a 2,5 milioni) con l’opzione di rinnovo/riscatto

Sul giocatore, però, non c’è solo la Lazio: anche in Premier la lista delle estimatrici è lunga, chissà che il club capitolino non possa far valere i buoni rapporto col Fenerbahce per aprirsi una corsia preferenziale.