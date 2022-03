Lazio, idea Zubeldia per rinforzare la difesa

Calciomercato Lazio: per rinforzare la difesa, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi anche su Zubeldia

La Lazio sta mettendo nel mirino per l’estate alcuni rinforzi per la fase difensiva. Con Luiz Felipe e Acerbi tra i partenti, i biancocelesti devono trovare le alternative giuste per rafforzare il reparto.

Le idee di cui si è parlato tanto in queste settimane sono quelle di Romagnoli e Casale, ma secondo Il Tempo, il nome nuovo sarebbe anche quello di Zubeldia della Real Sociedad.