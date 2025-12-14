Calciomercato Lazio, derby di mercato nella Capitale! Occhi puntati su Raspadori, le ultimissime notizie

Calciomercato Lazio, strategie biancocelesti e giallorosse intrecciate: si punta forte sull’ex Napoli Raspadori

La Lazio guarda con grande interesse a Giacomo Raspadori, attaccante oggi ai margini del progetto di Diego Simeone all’Atletico Madrid. Maurizio Sarri lo considera un profilo ideale per il suo gioco e lo ha messo in cima alla lista dei desideri. L’operazione, però, non è semplice e non va sottovalutata la concorrenza, perché altre squadre stanno monitorando la situazione.

Il club biancoceleste, infatti, dovrà prima vendere per poter acquistare. La società potrà muoversi solo a saldo zero, bilanciando entrate e uscite. Per questo motivo si attende almeno una cessione importante che possa finanziare il mercato. Valentin Castellanos è tra i principali indiziati, con una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro. Non è l’unico sacrificabile, ma la Lazio interverrà solo se ci sarà la possibilità di migliorare realmente la rosa, come ribadito da Sarri.

Sul fronte offensivo, oltre alla Lazio, anche la Roma ha manifestato interesse per Raspadori. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i giallorossi tengono l’ex Napoli tra le opzioni, mentre portano avanti i contatti con il Manchester United per Joshua Zirkzee. Il profilo piace anche a Gasperini e l’Atletico Madrid è pronto ad ascoltare offerte, valutando formule come il prestito con diritto di riscatto o con obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

