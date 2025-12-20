Calciomercato Serie A, due squadre pronte a comprare Giovanni Raspadori dopo l'esperienza all'Atletico - Calcio News 24

Calciomercato Serie A, Raspadori è pronto a quello che sarebbe il suo ritorno in Italia. La situazione attuale

Con l’avvicinarsi della sessione invernale, il Calciomercato Lazio entra nel vivo e una delle voci più calde riguarda possibili manovre in attacco. Tra i nomi più chiacchierati spunta anche Giovanni Raspadori, attaccante che potrebbe diventare protagonista di una trattativa tra la Lazio e club di Serie A interessati a rinforzare il reparto offensivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli starebbe monitorando diversi giocatori della Lazio, tra cui Adam Marusic, Matteo Guendouzi e Mattia Zaccagni. Tra questi, Marusic sembrerebbe la pista più concreta per un possibile scambio. Nel frattempo, la Lazio avrebbe bisogno di rinforzi in avanti e proprio Raspadori potrebbe rappresentare un profilo adatto a garantire qualità e versatilità offensiva. La sua capacità di muoversi tra le linee e la rapidità negli spazi lo rendono un obiettivo appetibile, sia per rinforzare l’attacco dei biancocelesti, sia per eventuali trattative con altri club.

L’operazione non sarebbe semplice: da una parte, l’ingaggio e le richieste contrattuali di Raspadori potrebbero rallentare l’affare; dall’altra, la cessione di Marusic creerebbe un vuoto sulla fascia destra che la Lazio dovrebbe colmare. La combinazione di queste variabili rende il possibile scambio più una suggestione che una certezza, almeno nella finestra di gennaio.

Nonostante le difficoltà, il nome di Raspadori continua a circolare nei radar della Lazio, perché un suo arrivo potrebbe risolvere più problemi contemporaneamente: incrementare il peso offensivo e creare nuove opzioni tattiche per Sarri. Allo stesso tempo, il Napoli osserva attentamente la situazione e valuta se inserire il giovane attaccante in un’eventuale contropartita tecnica, tenendo in considerazione anche l’interesse di altre squadre.

Il Calciomercato Lazio resta quindi molto attivo, con Raspadori al centro di discussioni e scenari che potrebbero trasformare la squadra biancoceleste già nella sessione di gennaio.

