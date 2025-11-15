Calciomercato Lazio, Sarri pronto a rivoluzionare la rosa biancoceleste: ecco chi potrebbe lasciare la Capitale a gennaio

Calciomercato Lazio, gennaio decisivo per la Lazio: Sarri individua i giocatori sacrificabili per finanziare i rinforzi

Il mercato di gennaio si avvicina e per la Lazio sarà un passaggio cruciale. La società ha già avviato incontri per definire le strategie, con Sarri intenzionato a intervenire sulla rosa ma consapevole che prima serviranno delle cessioni. L’obiettivo è quello di rendere la squadra più aderente alla sua idea di gioco, anche a costo di sacrificare alcuni elementi arrivati di recente.

Tra i giocatori meno centrali nel progetto ci sono Noslin, Belahyane e Dele-Bashiru, tutti con minutaggio ridotto e considerati cedibili per finanziare nuovi innesti. Fabiani spinge per concedere ancora spazio al centrocampista nigeriano, ma le valutazioni tecniche di Sarri sembrano orientate verso un addio. In questa lista rientra anche Nuno Tavares, il cui futuro potrebbe essere lontano da Roma, con l’Arsenal che manterrebbe una percentuale sulla rivendita.

Un altro nome destinato a lasciare la Capitale è quello di Christos Mandas, giovane portiere che potrebbe trovare maggiore continuità altrove. Infine, non si escludono partenze eccellenti: se dovessero arrivare offerte superiori ai 25 milioni di euro, uno tra Guendouzi, Isaksen o Castellanos potrebbe salutare, nonostante la loro importanza nel progetto biancoceleste. La Lazio si prepara dunque a un mercato di scelte difficili ma necessarie.

