Calciomercato Lazio: Sarri disegna la sua squadra, ecco gli obiettivi per Tare

Calciomercato Lazio: sono tanti i nomi finiti sul taccuino del club biancoceleste. Ecco le richieste di Sarri

Testa al mercato. Può senza alcun dubbio esser descritta così la situazione in casa Lazio dopo l’annuncio di Maurizio Sarri. Tanti i nomi sul taccuino, con le richieste del tecnico in prima fila.

Come riportato da il Corriere dello Sport, un ruolo fondamentale sarà quello del terzino, dove il nome caldo sembrerebbe essere quello di Elseid Hysaj che l’allenatore ha avuto sia a Empoli che a Napoli. Rimanendo in difesa, il sogno pare essere Boateng, ma, viste le difficotà ad arrivare al tedesco, occhio a Maksimovic. Per il centrocampo, fari puntati su Loftus-Cheek, che potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. In attacco, oltre a Ilicic, intrigherebbe Politano, che però difficilmente il Napoli lascerà partire.