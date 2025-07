Calciomercato Lazio bloccato, ma Sarri ha queste richieste per Fabiani. Il tecnico vuole trattenere alcuni giocatori e valorizzarne altri

A Formello si lavora a porte chiuse, in un clima di riflessione e programmazione forzata. L’aria che si respira è densa, non solo per il fumo di una sigaretta dopo l’altra, fedele compagna di Maurizio Sarri, ma per il peso delle decisioni da prendere in un’estate anomala per la Lazio. Il tecnico toscano, tornato sulla panchina biancoceleste con rinnovato entusiasmo, si è trovato di fronte a una realtà complessa, culminata in una lunga e cruciale riunione con il direttore sportivo Mariano Fabiani. Come riportato da “Il Messaggero“, l’incontro è servito a cementare la strategia per i mesi a venire, una navigazione a vista imposta da un mercato in entrata completamente bloccato.

La spada di Damocle sulla sessione estiva è il mancato rispetto dell’indice di liquidità, che impedisce al club di tesserare nuovi giocatori fino alla finestra invernale. Una tegola che ha costretto società e allenatore a un profondo esame di coscienza e a un cambio di prospettiva: non più la ricerca di rinforzi esterni, ma una valorizzazione interna delle risorse a disposizione. Il vertice tra Sarri e Fabiani ha quindi definito un piano d’azione pragmatico, quasi obbligato, che si muove su direttrici ben precise.

Sul tavolo sono stati messi, in primis, i nomi dei giocatori su cui puntare per una crescita immediata. Profili come Dele-Bashiru, il giovane Belahyane e l’esterno Nuno Tavares, già di proprietà del club, saranno al centro del progetto tecnico. L’obiettivo è trasformare un ostacolo in un’opportunità, concedendo loro la fiducia e il minutaggio necessari per esplodere e diventare dei veri e propri “acquisti” fatti in casa.

Parallelamente, si è discusso del nucleo duro della squadra, degli intoccabili da cui ripartire. Il diktat è chiaro: i pilastri della rosa, come il leader difensivo Alessio Romagnoli, il solido Mario Gila, il motore del centrocampo Mattéo Guendouzi e l’imprescindibile Mattia Zaccagni, non si muoveranno. Trattenerli è la priorità assoluta per garantire stabilità e competitività al progetto.

Infine, lo sguardo si è proiettato al futuro. Sebbene il mercato sia bloccato ora, a Formello si pianifica già per gennaio e per la prossima estate. La riunione è servita anche a individuare i reparti che necessiteranno di interventi prioritari non appena sarà possibile operare: la difesa e la linea mediana sono stati cerchiati in rosso come reparti da ringiovanire. Questo è il piano, condiviso e sottoscritto da Sarri in pieno accordo con la società: fare di necessità virtù, blindare i big e lavorare oggi per rinforzarsi domani.