Calciomercato Lazio, Sarri spinge per lavorare di nuovo con Insigne

Calciomercato Lazio, pazza idea del tecnico toscano: convincere il capitano del Napoli a raggiungerlo nella Capitale

Nei prossimi giorni Aurelio De Laurentiis dovrebbe avere un incontro con Lorenzo Insigne per discutere del rinnovo del contratto del numero 24, il cui attuale accordo scade nel 2022. Una situazione, secondo Il Messaggero, nella quale potrebbe presto inserirsi la Lazio.

Maurizio Sarri, infatti, starebbe spingendo per riavere il ragazzo a sua disposizione, mentre Ciro Immobile, in vacanza, avrebbe parlato a più riprese all’amico della possibilità di passare in biancoceleste.

TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SU LAZIONEWS24.COM