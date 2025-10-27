Calciomercato Lazio: previsto un nuovo incontro tra Sarri e la dirigenza biancoceleste per pianificare le strategie

Calciomercato Lazio: Sarri e la dirigenza verso un nuovo summit per tracciare il futuro della squadra! I dettagli

Tre punti che ridanno ossigeno e fiducia. La Lazio rialza la testa e, con un atteggiamento più sicuro, si prepara ad affrontare i prossimi impegni con maggiore serenità. La capacità di mantenere un buon livello di gioco anche in condizioni difficili, tra assenze e imprevisti, conferma che la squadra possiede la forza per restare competitiva. A condizione, però, che la società scelga di intervenire a gennaio con rinforzi mirati.

Negli ultimi incontri sono emersi protagonisti inattesi come Matteo Cancellieri e Toma Basic, finora rimasti in secondo piano. Le loro prove convincenti hanno dato segnali incoraggianti, ma non bastano a colmare le lacune di una rosa che necessita di innesti per aderire pienamente alle idee dell’allenatore.

Con l’avvicinarsi della sessione invernale, il mercato diventerà inevitabilmente il tema centrale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo i recenti colloqui tra Fabiani e Lotito è previsto un nuovo incontro nelle prossime settimane per definire le strategie, probabilmente durante la sosta di novembre, se non addirittura prima.

LEGGI ANCHE – Gila Lazio, il difensore gela tutti parlando di rinnovo! Le sue parole a riguardo