Calciomercato Lazio, Tavares pronto a lasciare i biancocelesti? Una big è pronta a chiudere!

Calciomercato Lazio, Tavares pronto a lasciare i biancocelesti? Ecco la situazione attuale dei capitolini

l tema più caldo del Calciomercato Lazio riguarda senza dubbio il futuro di Nuno Tavares, passato in pochi mesi da elemento ritenuto incedibile a possibile protagonista di una cessione già nella sessione di gennaio. Le gerarchie biancocelesti si sono modificate rapidamente, complice un rendimento altalenante del terzino portoghese e la crescente solidità mostrata dalla squadra senza di lui. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, oggi Tavares non può più essere definito “blindatissimo”, e il suo destino è tornato ad essere tema di discussione all’interno di Formello.

Per capire come si è arrivati a questo scenario, bisogna tornare allo scorso 8 giugno, quando il Calciomercato Lazio aveva registrato un’offerta pesantissima dall’Arabia Saudita. L’Al-Hilal, uno dei club più ricchi della Saudi Pro League, aveva messo sul tavolo 25 milioni di euro più bonus per assicurarsi il cartellino del giocatore. Un’offerta che, per molti, poteva rappresentare un affare immediato e inevitabile. Eppure la Lazio decise di dire no. In quel momento Tavares era considerato centrale nel progetto tecnico, e c’era la convinzione che la guida di Maurizio Sarri potesse riportarlo ai livelli straordinari mostrati nel girone d’andata della stagione precedente.

La realtà, però, ha raccontato un’altra storia. Tra infortuni, piccoli problemi fisici e un rientro più lento del previsto, Tavares non è mai riuscito a trovare continuità. Inoltre, il suo stile di gioco, molto istintivo e spesso anarchico, non si è sposato con l’equilibrio trovato dal reparto difensivo, che senza di lui ha collezionato ben 7 clean sheet in 12 partite. Una statistica che pesa nelle valutazioni tecniche e che inevitabilmente condiziona le strategie del Calciomercato Lazio.

Oggi, infatti, la società non esclude nuovi scenari. Se dovessero arrivare offerte dall’Arabia o da altri club interessati, la Lazio le prenderebbe in seria considerazione, consapevole che puntare su un giocatore non più titolare fisso potrebbe non avere senso né sul piano tecnico né su quello economico. Resta tuttavia un ostacolo: la percentuale di rivendita destinata all’Arsenal, vicina al 40%, che obbliga Lotito a trattare solo per cifre molto alte affinché l’operazione produca una vera plusvalenza.

Il Calciomercato Lazio resta quindi in fermento, e il nome di Nuno Tavares continua a essere al centro delle trattative. Il suo futuro è più incerto che mai, e le valigie – complice anche l’interesse italiano della Juventus – potrebbero davvero essere pronte.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A