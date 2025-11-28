Calciomercato Lazio, Tavares e quel futuro tanto incerto quanto fatale per i biancocelesti! Il punto

Calciomercato Lazio, Nuno Tavares in uscita: fissata la cifra per l’addio. Ecco la situazione attuale

Il tema Calciomercato Lazio torna al centro della scena con un caso sempre più evidente: quello di Nuno Tavares. L’esterno portoghese, arrivato con l’obiettivo di dare nuova linfa alla corsia sinistra biancoceleste, non è riuscito a inserirsi nel progetto tecnico di Maurizio Sarri, trovando poco spazio e alternando prestazioni poco convincenti a periodi di stop dovuti agli infortuni. Tutti elementi che, messi insieme, sembrano aver tracciato la strada verso una separazione imminente.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la dirigenza avrebbe già fissato il prezzo per l’eventuale cessione: 15 milioni di euro. Una cifra tutt’altro che proibitiva per il panorama internazionale, soprattutto considerando il forte interesse che Nuno Tavares sta ricevendo da diversi club arabi. La situazione economica, però, è più complessa di quanto sembri. La Lazio, infatti, dovrà riconoscere all’Arsenal il 40% della futura rivendita del giocatore, una clausola che riduce notevolmente il guadagno netto ma non scoraggia Lotito dall’obiettivo di chiudere l’operazione.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, la posizione del giocatore appare già definita. Tavares, consapevole di essere ormai fuori dalle rotazioni titolari e desideroso di tornare protagonista, avrebbe manifestato apertura a un trasferimento. Il suo entourage, infatti, avrebbe già avviato colloqui con più club del Medio Oriente, pronti a garantirgli un ruolo centrale e un ingaggio importante.

Il tecnico Maurizio Sarri, per parte sua, sembra aver già valutato l’ipotesi di proseguire senza il portoghese. Gli errori commessi in alcune partite chiave e la difficoltà nell’assimilare le richieste tattiche del sistema biancoceleste hanno infatti minato la fiducia nei confronti del giocatore, rendendo sempre più rara la possibilità di un suo reinserimento stabile.

Dal punto di vista operativo, il Calciomercato Lazio può trarre vantaggio dalla cessione del terzino: liberare un ingaggio pesante e ottenere una liquidità immediata consentirebbe al club di pianificare con maggiore serenità eventuali nuovi innesti nel reparto difensivo. Sarri, che ha più volte manifestato la necessità di avere alternative affidabili sulle fasce, potrebbe così vedere soddisfatte alcune delle richieste formulate per migliorare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

Le prossime settimane saranno decisive. Tra la volontà del giocatore di partire, la necessità della società di monetizzare e l’interesse dei club arabi, tutto lascia pensare che il Calciomercato Lazio stia preparando uno dei primi movimenti ufficiali di gennaio.

