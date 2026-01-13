Calciomercato Lazio: sfuma l’arrivo di questo grande obiettivo, ma spunta un’alternativa inedita. Dentro ai movimenti dei biancocelesti

Calciomercato Lazio: sfuma l’arrivo di questo giocatore mentre c’è un’alternativa a sorpresa. Ecco i movimenti dei biancocelesti

La potenza economica della Premier League colpisce ancora e, questa volta, a farne le spese è la Lazio. Il mercato internazionale regala un colpo di scena che lascia l’amaro in bocca alla dirigenza capitolina: Alex Toth, uno dei prospetti più cristallini del calcio est-europeo, è a un passo dal trasferimento in Inghilterra. Il centrocampista ungherese del Ferencvaros, classe 2005, non vestirà la maglia biancoceleste. Su di lui è piombato il Bournemouth: le Cherries hanno chiuso un’operazione lampo mettendo sul piatto 15 milioni di euro. Come confermato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’affare è in dirittura d’arrivo: per il ragazzo è pronto un contratto quinquennale da circa 2 milioni a stagione. La Lazio, che aveva seguito a lungo il giocatore considerandolo il rinforzo ideale, è stata costretta ad arrendersi di fronte al sorpasso economico degli inglesi.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La reazione della Lazio: mirino in Spagna

Il mercato laziale, tuttavia, non si ferma. Dopo aver ridisegnato la mediana con la cessione di Matteo Guendouzi al Fenerbahce e l’acquisto dell’olandese Kenneth Taylor dall’Ajax, il club vuole regalare un altro innesto di prospettiva a Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha avallato la nuova pista che porta dritti in Spagna. L’obiettivo numero uno è ora Rodrigo Mendoza, gioiellino classe 2005 di proprietà dell’Elche.

Mendoza, talento costoso e concorrenza top

Secondo quanto riportato dal portale iberico Plaza Deportiva, la Lazio ha acceso i fari sul centrocampista spagnolo, che finora ha trovato poco spazio e minutaggio nel suo club. Questa situazione di stallo potrebbe favorire l’addio, ma l’operazione si preannuncia complessa. L’Elche, consapevole di avere tra le mani un diamante grezzo, fa muro: per liberare Mendoza serve pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Inoltre, la concorrenza è spietata: sul ragazzo ci sono gli occhi di top club come Manchester City, Arsenal e, in Italia, della Juventus. Si prospetta un’asta internazionale, ma la Lazio è pronta a sedersi al tavolo per garantire futuro e qualità alla propria rosa.