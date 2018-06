Calciomercato Lazio, spunta l’idea Valon Berisha per il centrocampo: il classe 1993 di proprietà Salisburgo è l’alternativa a Remo Freuler dell’Atalanta

Il Papu Gomez è il primo nome per l’attacco, ma la Lazio pensa a rinforzare anche il centrocampo. La dirigenza biancoceleste sta monitorando diversi profili per la mediana di Simone Inzaghi e l’obiettivo numero uno è Remo Freuler, svizzero di proprietà Atalanta. Contatti avviati tra Percassi e Lotito, con la valutazione del cartellino che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Ma spunta un’alternativa: parliamo di Valon Berisha…

Classe 1993, il centrocampista del Salisburgo è stato vicino alla Sampdoria ma la trattativa è tramontata. Reduce da un’ottima stagione, nove reti tra campionato ed Europa League, la mezzala sinistra è sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare da diverso tempo: operazione da 7 milioni di euro, con la dirigenza capitolina che ha effettuato un sondaggio esplorativo per valutare le condizioni. C’è un ostacolo da non sottovalutare come riporta il Corriere dello Sport: gli interessi di Berisha sono curati dalla Seg, che gestisce anche de Vrij. E i rapporti non sono dei migliori…