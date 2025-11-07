Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel nel mirino di diverse big. Ecco la situazione attuale dei giallorossi - Calcio News 24

Calciomercato Lecce: Tiago Gabriel nel mirino di Milan e Inter, il talento portoghese incanta la Serie A

Il Calciomercato Lecce entra nel vivo con uno dei nomi più chiacchierati del momento: Tiago Gabriel, giovane difensore portoghese classe 2004, sta attirando l’attenzione dei principali club italiani. Le sue prestazioni con la maglia giallorossa hanno convinto addetti ai lavori e osservatori, al punto da finire nei taccuini di Milan e Inter, pronte a darsi battaglia per assicurarsi il suo talento.

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha confermato che su Tiago Gabriel si stanno muovendo diverse società di Serie A. Il club salentino, da sempre abile nel valorizzare i giovani, si trova ora di fronte a una nuova possibile plusvalenza, frutto della sua politica di scouting e di una gestione mirata alla crescita sostenibile.

Il gioiello di Corvino nel mirino delle big

Tiago Gabriel è uno dei prospetti più interessanti del Calciomercato Lecce. Difensore moderno, capace di impostare dal basso e con un’ottima lettura del gioco, il portoghese ha dimostrato grande maturità tattica nonostante la giovane età. Il suo rendimento costante ha spinto club come Milan e Inter a seguirlo con sempre maggiore interesse.

Secondo indiscrezioni, un emissario nerazzurro sarà presente allo stadio Via del Mare per visionarlo dal vivo nella prossima sfida contro il Verona, match che rappresenta una vetrina ideale per il giovane talento. Ogni prestazione può diventare decisiva per il suo futuro, soprattutto in vista della sessione invernale di mercato.

Calciomercato Lecce: il futuro del difensore è un rebus

Corvino, pur consapevole del valore del giocatore, non chiude la porta a possibili trattative. Il Lecce, infatti, è pronto a valutare offerte che rispecchino la crescita del calciatore, ma solo a fronte di proposte ritenute adeguate al suo potenziale. L’obiettivo del club resta quello di continuare a valorizzare i propri talenti, mantenendo un equilibrio tra ambizione sportiva e sostenibilità economica.

Il Calciomercato Lecce, dunque, potrebbe presto regalare un nuovo capitolo importante con la cessione di Tiago Gabriel, destinato a diventare uno dei difensori più promettenti della sua generazione. Milan e Inter si preparano a una sfida di mercato all’insegna del futuro, mentre il Lecce osserva da protagonista, consapevole di aver lanciato un altro gioiello nel grande calcio italiano.

