Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel nel mirino delle big italiane. La società però non ha alcun dubbio

Calciomercato Lecce, il gioiello Tiago Gabriel nel mirino delle big. La situazione non lascia alcun dubbio
Il Calciomercato Lecce continua a richiamare grande attenzione grazie all’esplosione di Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese classe 2004 che si sta affermando come una delle rivelazioni più luminose dell’attuale Serie A. Le sue prestazioni, solide e mature nonostante la giovane età, hanno attirato l’interesse di numerosi top club italiani e stranieri. Tra questi spiccano soprattutto Inter e Juventus, entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato.
L’Inter segue da mesi Tiago Gabriel e lo considera uno dei profili più interessanti in prospettiva futura. Il talento del Lecce incarna infatti l’identikit del difensore moderno: struttura fisica importante, pulizia negli interventi e una sorprendente capacità di lettura delle situazioni. A valorizzarlo ulteriormente è stata la visione di Pantaleo Corvino, artefice di numerosi colpi a sorpresa e ancora una volta abile nel portare in Italia un prospetto dal potenziale elevatissimo.
A confermare la crescita del giovane portoghese è intervenuto il presidente salentino Saverio Sticchi Damiani, sottolineando come il centrale stia vivendo un avvio di stagione straordinario. «Tiago ha numeri impressionanti: palloni recuperati, contrasti vinti, e nessun cartellino giallo. Un rendimento fuori dal normale per la sua età». Un attestato che dà la misura della maturità dimostrata dal calciatore e che spiega perché il suo nome sia diventato uno dei più caldi del Calciomercato Lecce.
Se da una parte l’Inter resta in prima fila, dall’altra è tornata prepotentemente in corsa la Juventus. I bianconeri, impegnati nel rinnovamento della difesa, hanno ripreso a monitorare con insistenza Tiago Gabriel e potrebbero rappresentare una concorrente molto seria nella corsa al suo cartellino. La sensazione è che l’interesse attorno al difensore sia destinato a crescere ulteriormente nei prossimi mesi, soprattutto con l’avvicinarsi della finestra estiva.
Il club pugliese, però, mantiene una linea chiara: nessuna fretta e massima attenzione al percorso di crescita del giocatore. «È un ragazzo da seguire con calma, ha ancora tanto da imparare, ma è normale che abbia attirato l’interesse di tanti», ha ribadito Sticchi Damiani. Segnale che il Calciomercato Lecce sarà uno dei più osservati, perché Tiago Gabriel è ormai un talento nel mirino delle grandi e destinato a diventare uno dei protagonisti del futuro.
