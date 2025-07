Calciomercato Liverpool: trattativa aperta per Ekitike, Alexander Isak resta lontano! Gli aggiornamenti

Calciomercato Liverpool: trattativa aperta per Ekitike, Alexander Isak resta più lontano! Tutti gli aggiornamenti

Il Liverpool avvia i contatti con l’Eintracht Frankfurt per valutare l’acquisto dell’attaccante francese Hugo Ekitike. Hugo Ekitike è un attaccante francese classe 2002, rapido, tecnico e creativo, esploso in Bundesliga con l’Eintracht Frankfurt. 23 anni, protagonista di una stagione da incorniciare con il club tedesco, culminata con la qualificazione alla Champions League. Con le sue prestazioni rapide e tecniche, Ekitike si è imposto come uno dei talenti offensivi più promettenti in Europa, attirando l’interesse di numerosi top club.

Rivoluzione offensiva: i piani di mercato dei Reds

Il club inglese, reduce da un’annata di alti e bassi, punta a rinnovare il reparto avanzato. Nel mirino ci sono due profili internazionali: oltre a Ekitike, l’altro nome caldo è Alexander Isak, attaccante svedese classe 1999 in forza al Newcastle United. Isak, noto per la sua eleganza nei movimenti e la freddezza sotto porta, è da tempo apprezzato dagli osservatori del Liverpool. Tuttavia, la sua valutazione supera i 100 milioni di sterline, cifra che i Reds sarebbero disposti a investire pur di portarlo ad Anfield.

Newcastle irremovibile: Isak non si muove

Nonostante il pressing del Liverpool, il Newcastle ha ribadito la volontà di trattenere il suo numero nove, blindandolo per tutta la durata della sessione estiva di calciomercato. Questa posizione ferma ha spinto il club a concentrarsi su soluzioni alternative.

Focus su Ekitike: il Liverpool accelera

Con la strada verso Isak momentaneamente chiusa, il Liverpool si prepara a intensificare i contatti con l’Eintracht per Hugo Ekitike. Il giovane francese, cresciuto nel Paris Saint-Germain e poi esploso in Bundesliga, rappresenta un profilo perfetto per la filosofia dei Reds: giovane, tecnico e con ampi margini di crescita. Le trattative sono in fase esplorativa, ma il club di Anfield potrebbe presto presentare una proposta ufficiale.