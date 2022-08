Calciomercato: il Psg apre al prestito di Paredes alla Juventus

Buone notizie per la Juventus: in queste ore il Psg ha aperto alla formula del prestito per Leandro Paredes, ora molto più vicino ai bianconeri

In queste ultime ore, come riporta Sky Sport, il Psg ha aperto alla possibilità del prestito per Leandro Paredes, nel mirino della Juventus.

LE PAROLE– «Le due società stanno parlando sulle condizioni e sulle cifre legate al riscatto (la prima richiesta dei parigini è stata di 25 milioni). L’operazione è sempre condizionata dalla cessione di Adrien Rabiot al Manchester United: anche in questo caso, le parti continuano a sentirsi per raggiungere l’accordo sull’ingaggio del centrocampista francese».