La positività di Rebic e Krunic mette fretta: possibile accelerata per Koné e Zaccagni, una scossa dunque al calciomercato del Milan dopo gli ultimi eventi

Positività mette fretta: possibile accelerata per Koné e Zaccagni, una scossa dunque al mercato rossonero dopo gli ultimi eventi che vedranno Krunic e Rebic fuori dai giochi sicuramente per le prossime due gare con il Toro, in campionato e Coppa Italia.

LEGGI L’INDISCREZIONE SU MILAN NEWS 24