Calciomercato Milan: accordo vicinissimo per Kostic! Arrivano anche le conferme, tutte le cifre e i dettagli

Calciomercato Milan: ci siamo, vicinissimo anche Kostic! Ci sono le conferme, tutte le cifre e i dettagli dell’operazione
Mentre l’arrivo di Niclas Füllkrug catalizza l’attenzione a Milano, il Milan continua a muoversi con decisione anche in ottica futura. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i rossoneri hanno trovato un accordo di massima per Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007 attualmente al Partizan Belgrado.
Kostic–Milan: cifre, tempi e dettagli dell’operazione
Il direttore sportivo Igli Tare ha accelerato nelle ultime ore per anticipare la concorrenza estera, presentando un’offerta che punta a chiudere l’affare già all’apertura del mercato di gennaio.
- Offerta al Partizan: circa 4 milioni di euro, con bonus che potrebbero far lievitare il totale fino a 5-6 milioni.
- Contratto: per il giovane centravanti è pronto un accordo fino al 30 giugno 2030, segnale della forte fiducia del Milan nel suo potenziale.
- Agente al lavoro: Darko Ristic, lo stesso procuratore di Dusan Vlahovic, sta definendo gli ultimi dettagli per formalizzare il trasferimento.
Chi è Andrej Kostic: il nuovo talento balcanico nel mirino del Milan
Nonostante non abbia ancora compiuto 18 anni, Kostic è considerato uno dei profili più promettenti del calcio balcanico.
- Fisicità e stile di gioco: 1,88 m di altezza, punta centrale moderna, potente ma dotata di buona tecnica. In patria viene spesso accostato a Vlahovic per struttura e movenze.
- Già visto in Italia: lo scorso settembre ha segnato contro l’Italia Under 21 nelle qualificazioni agli Europei, lasciando un’ottima impressione.
- Il progetto rossonero: il Milan prevede un suo inserimento iniziale nel Milan Futuro, impegnato in Serie D, con l’obiettivo di integrarlo gradualmente nella prima squadra guidata da Allegri.
