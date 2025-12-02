Calciomercato Milan: Gimenez verso l’addio, Tare studia tre alternative per gennaio! Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, Gimenez ai saluti? Tare pronto a fare tre mosse per la finestra di gennaio. Le ultimissime

Il futuro di Santiago Gimenez al Milan sembra ormai segnato. Con il passare dei giorni, l’addio del centravanti messicano appare come l’unica strada percorribile per sbloccare il mercato rossonero. L’infortunio, più lungo del previsto, e le prestazioni deludenti nella prima parte di stagione — zero gol in Serie A e una sola rete in Coppa Italia — hanno spinto la dirigenza a riflettere. Anche le difficoltà realizzative di Christopher Nkunku hanno accelerato le manovre del direttore sportivo Igli Tare, deciso a muoversi con anticipo in vista della sessione invernale.

La cessione come chiave di mercato Come riportato dal Corriere dello Sport, la partenza del “Bebote” è considerata fondamentale per finanziare un nuovo innesto. West Ham e Sunderland dalla Premier League sono pronti a presentare offerte concrete.

Tre nomi sul taccuino di Tare La strategia del Milan resta chiara: prima vendere, poi comprare. In caso di addio di Gimenez, il club ha già individuato tre possibili sostituti:

Jean Philippe Mateta (Crystal Palace) : il preferito per caratteristiche fisiche e tecniche, anche se l’operazione è complicata dalle richieste economiche del club inglese.

: il preferito per caratteristiche fisiche e tecniche, anche se l’operazione è complicata dalle richieste economiche del club inglese. Niclas Fullkrug (West Ham) : attaccante esperto, 32 anni, in cerca di spazio per riconquistare la Nazionale. Un profilo affidabile ma che non entusiasma pienamente la dirigenza.

: attaccante esperto, 32 anni, in cerca di spazio per riconquistare la Nazionale. Un profilo affidabile ma che non entusiasma pienamente la dirigenza. Fabio Silva (Borussia Dortmund): talento portoghese classe 2002, poco utilizzato in Germania e desideroso di rilanciarsi a Milano.

Con Massimiliano Allegri in attesa di rinforzi, gennaio si annuncia come il mese decisivo per il futuro dell’attacco rossonero.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

